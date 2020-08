Team QLASH, il campione di poker Negreanu è un nuovo investitore

Ennesimo passo in avanti per la scena esport italiana ed in particolare per il Team QLASH: il campione del mondo canadese Daniel Negreanu è infatti stato ufficializzato come nuovo investitore del progetto nato dall'impegno di altre due leggende del poker, Luca Pagano e Eugene Katchalov.

Proprio quest'ultimo ha commentato l'entrata del campione di poker nell'organizzazione esportiva italiana dichiarando che "[Noi di QLASH] siamo entusiasti di annunciare che Daniel Negreanu è entrato a far parte di Qlash come investitore". Sempre Katchalov ha poi parlato del futuro di QLASH, ormai trasformatasi in una media company con importanti influenze a livello globale, rivelando che "ci sono molte altre interessanti notizie in cantiere e non vediamo l’ora di dimostrare che le scommesse di chi ha creduto in QLASH sono state giuste”.

Lo stesso Negreanu, poi, ha commentato la sua scelta, raccontando che "Conosco Eugene e Luca da oltre un decennio per aver lavorato e giovato assieme nell’industria del poker. Li ho sempre ritenuti dei colleghi in gamba e di grande successo all’interno della comunità del poker e so che se affondano i denti in qualcosa, ci sono buone probabilità che questa cosa funzioni. L’industria degli esports sta esplodendo e ricorda a tutti i primi giorni del boom del poker. Questi ragazzi hanno degli obiettivi a lungo termine davvero enormi, e sono entusiasta di essere ora un partner in QLASH”.

L'annuncio arriva a poco più di anno da un altro importante sviluppo nella struttura portante di QLASH: nell'aprile dell'anno scorso infatti anche Phil Hellmuth, altro campione mondiale di Poker, era entrato a far parte della realtà trevigiana come investitore.