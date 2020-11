Le scommesse nei videogiochi. Betsafe firma con il team GODSENT

L'organizzazione esportiva professionista GODSENT ha un nuovo partner in esclusiva. Dopo aver collaborato con numerose realtà sportive come il club Manchester City, o il team di Formula Uno dell'Alfa Romeo, Betsafe entra ufficialmente nel mondo dell'Esport. Una collaborazione della durata di tre anni volta al supporto finanziario della stessa organizzazione videoludica, incentrata principalmente sulla creazione di contenuti per i social media.

Scommesse Videoludiche

Non è assolutamente la prima volta che sentiamo parlare di scommesse, anche all'interno dei videogiochi competitivi. Questo settore è fra i più in crescita di tutti e vanta Counter Strike: Global Offensive come gioco più scommesso fra tutti i Bootmakers presenti in circolazione.

La società che sta dietro Betsafe, Betsson Group, non è di certo la prima della sua categoria ad introdursi nel mondo delle competizioni elettroniche come partner in esclusiva. Betway infatti collabora da anni con il famoso team svedese Ninjas in Pyjamas, posizionandosi in prima posizione come sito di scommesse principale per le competizioni esportive in tutto il mondo.

Nonostante il team di Counter Strike risulti soltanto al ventesimo posto nella classifica globale, Betsafe è estremamente soddisfatta dell'accordo stipulato. "Gli Esport hanno acquisito molto slancio negli ultimi due anni, e l'emergenza sanitaria attualmente in corso ha ulteriormente consolidato il suo posto." - ha commentato Kim Ekelund, responsabile Marketing svedese per Betsson Group - "Con tutte le principali competizioni sportive posticipate durante la primavera, maggiore attenzione è stata rivolta agli Esport, raggiungendo molte più persone di quanto si potesse realmente immaginare."

A parlare è anche l'organizzazione, la quale si ritiene estremamente soddisfatta della nuova collaborazione, dalla durata di ben tre anni.

"Siamo molto orgogliosi che Betsafe, con la sua lunga tradizione di investimenti in contenuti e sponsorizzazioni straordinari, abbia firmato in lunga data con noi"- Ha aggiunto Ludwig Sandgren, CEO di GODSENT.

“GODSENT è un'organizzazione estremamente ambiziosa, e Betsafe lo abbina perfettamente. Diventeranno un importante motore della nostra divisione di Counter Strike: Global Offensive e saranno un grande partner strategico man mano che diventeremo un'organizzazione di primo livello.".