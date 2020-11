Nasce REPLY Totem Esport. Una collaborazione tutta Italiana

Totem Esport, dopo soltanto un anno di presenza all'interno del mondo delle competizioni videoludiche, ha stretto un'importantissima collaborazione. I vertici dell'organizzazione videoludica sono infatti orgogliosi di presentare la loro nuova partnership a 360 gradi, accordata assieme a REPLY, una realtà 100% italiana specializzata sia in consulenze dedicate al Digital Marketing, sia all'uso professionale dei Social Media.

"Grazie al supporto di Reply guardiamo al futuro con grande ottimismo e fiducia nei nostri mezzi senza porre limiti alla crescita sia dei social che dei risultati sportivi" - Commenta entusiasta Fabio Cucciari, aka "Furia Kid". Vice Presidente Reply Totem Esports.

Non solo un supporto economico

Nato ad Agosto del 2019 in Italia, Totem Esport si è dovuto dar da fare parecchio per aggiudicarsi gli innumerevoli trofei fino ad ora guadagnati. Trofei che inizialmente era dovuti alle grandissime prestazioni dei loro atleti prettamente incentrati solo sui Giochi per telefonia mobile. Soltanto dodici mesi dopo, l'organizzazione ha deciso di ampliarsi ancora di più, accogliendo giocatori da molti altri giochi ancora come gli Sparatutto in Prima Persona (FPS), o i giochi Sportivi.

Grazie alla Partnership realizzata assieme a REPLY, il Totem Esport non è intento ad usufruire soltanto del loro aiuto finanziario. Come evince da molte riunioni svolte nelle settimane precedenti, i vertici dell'organizzazione saranno più che felici di condividere strategie di marketing e scelte organizzative di alto livello, portando così il valore della collaborazione ad un gradino ancora maggiore.

“Il primo passo per noi è quello di costruire una squadra. Tra i vari team abbiamo deciso di selezionare i ragazzi di Totem, in quanto realtà emergente con cui ci siamo piaciuti fin da subito” – Afferma Filippo Rizzante, CTO di REPLY.