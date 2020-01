Le finali della LEC 2020, date e location dei Playoff

La decima stagione del competitivo di League of Legends è iniziata da pochi giorni e già Riot Games ha dichiarato le date e i luoghi in cui si svolgeranno le finali della LEC 2020.

Ungheria e Svezia sono state le scelte, rispettivamente, per lo Spring Playoff e per il Summer Playoff.

Le finali della LEC primaverile sono state programmate nei giorni 25 e 26 di Gennaio e si terrano a Budapest, città riconosciuto per la prima volta come rappresentate del competitivo di League of Legends.

Mentre le finali estive saranno giocate a Malmo il 29 e 30 Agosto. La città svedese è già nota nel mondo videoludico, competitivo e non, tanto da poter essere definita "migliore città del gaming" in Europa.

Un titolo che non ha valenza "politica", se non quella di suggerire l'inclusività e l'idea di progresso con cui i vertici accolgono nuovi eventi ed iniziative tipiche del mondo videoludico e dell'esport.

