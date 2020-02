Faker rinnova: sarà co-proprietario del team!

Sono stati resi noti i dettagli del nuovo contratto firmato dal celebre Faker con il team T1 Entertainment & Sports, squadra di cui il giocatore diventerà presto co-proprietario.

Il nuovo contratto firmato dalla leggende asiatica prevede una permanenza nei campi per ulteriori 3 anni, ma che al termine di queste stagioni diventi a tutti gli effetti parte integrante della dirigenza del team, in cui rivestirà il ruolo di co-owner.

Si tratta di uno dei matrimonio più importanti della scena competitiva, che dura ormai da tantissimi anni e che ha letteralmente scritto parte della storia di League of Legends, vincendo oltretutto ben 3 campionati del mondo.

La notizia smentisce anche chi vedeva Faker pronto ad accasarsi in una nuova squadra, con anche l'ormai pubblico rifiuto di un contratto da 10 milioni di dollari!

Appare quindi quanto mai naturale che Faker vada a trasformare la sua figura professionale da giocatore a dirigente, una situazione che abbiamo già visto accadere nel mondo sportivo in una lunghissima lista di casi.

Il player coreano ha successivamente rilasciato le prime dichiarazione fresco di rinnovo ad ESPN, dicendosi entusiasta ed assolutamente onorato di diventare un part-owner della squadra, quella stessa squadra che lui ama in modo incondizionato e di cui, in futuro sarà anche un orgoglioso dirigente!

In merito si è poi anche espresso il CEO del team Joe Marsh, che sempre ad ESPN ha detto "fin da quando è stato inserito nei T1, Faker è diventato fondamentale per il successo del team [...] e siamo orgogliosi di sapere che quando deciderà di ritirarsi, Faker inizierà a rivestire un ruolo di leadership all'interno dell'organizzazione, fornendo il suo fondamentale contributo per plasmare la prossima generazione di atleti esports".