La finale del PG Nationals si svolgerà online

I rumors suggerivano già l'idea che le finali del PG Nationals Spring 2020 si sarebbero giocate online. Infatti, con la cancellazione del Cartoomincs, fiera dove era stata organizzato proprio l'evento dal vivo, non poteva che portare a questo finale. La risposta istituzionale alla diffusione del contagio da Coronavirus, oltre ad aver fermato la Lombardia prima, e l'Italia poi, ha portato importanti modifiche al mondo dell'esport nazionale.

La decisione che PG Esports ha trovato per poter continuare il competitivo italiano di League of Legends è che la finale di questa edizione primaverile del PG Nationals 2020, si svolgerà sulla piattaforma di streaming Twitch il 29 Marzo. Alle 15:30 le due finaliste YDN e Racoon si daranno battaglia per ricevere il loro primo titolo nazionale.