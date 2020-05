Mid Season Streamarathon: il nuovo evento di League of Legends

Si chiama Mid Season Streamarathon il nuovo evento organizzato da Riot Games per raccogliere fondi per l'emergenza Covid-19, una vera e propria maratona nella quale gli spettatori potranno donare per dare il proprio contributo alla causa.

L'evento avrà inizio Sabato 30 Maggio alle ore 02:00 italiane, da quel momento per 48h ininterrotte la manifestazione vedrà partecipe le migliori squadre europee, uno scontro tra i celeberrimi influencer brasiliani del mondo di LoL Yoda e Kami, per concludere con gli incontri della Mid-Season Cup con protagoniste le migliori squadre dell'LCK ed LPL.

I soldi guadagnati durante la diretta verranno devoluti dal Riot Games Social Impact Fund a organizzazioni in tutto il mondo come l’ImpactAssets COVID Response Fund e il GlobalGiving Coronavirus Relief Fund. Fino ad ora Riot Games ha donato 4,5 milioni di dollari per l'emergenza Coronavirus.

Mid Season Streamathon – Calendario



©lolesports