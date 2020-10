Worlds 2020: Rogue e Fnatic volano nella prima giornata

La giornata d'apertura del group stage dei Worlds 2020 ha sorriso all'Europa, che si porta a casa i primi due risultati utili. Rogue e Fnatic partono con il piede giusto, battendo degli avversari tosti come PSG Talon e TSM. Larsenn e compagni sono, in assoluto, la migliore sorpresa di giornata, vista la loro strabiliante prestazione. In questa prima giornata abbiamo visto scendere in campo i Top Esports, i DRX ed i Damwon Gaming che si confermano tra le favorite per la vittoria finale della competizione.

Gruppo B

La giornata del gruppo B è stata quella più sorpendente, in positivo per i Rogue ed in negativo per i favoritissimi JD Gaming. Il team europeo ha dimostrato di non essere arrivato ai Worlds 2020 per caso, tirando fuori una prestazione folle, che non ha lasciato il minimo spazio di manovra agli avversari. Alla fine della partita il tabellone segnava 16 kill per i Rogue e 0 per il PSG Talon. C'è da dire che il secondo seed della PCS si ritrova con un roster diverso rispetto a quello dei play-in, e forse devono ancora ricostruire quella sinergia di squadra che gli avrebbe permesso di vincere o di giocare quanto meno.

Il big match della giornata di oggi ha visto scontrarsi due tra le favorite per la vittoria finale: i Damwon Gaming ed i JD Gaming. I coreani non hanno lasciato il minimo scapo ai cinesi, che ci sono sembrati poco preparati per affrontare i campioni della LCK. Il game è stato a senso unico fin dai primi minuti, ed i JDG non sono stati mai in grado di riprendere le redini della partita. C'è da dire che la LPL è un campionato che si gioca in formato best of 3, e quindi i team cinesi possono essere non proprio a loro agio nelle best of 1 rispetto al resto del mondo. Ora si fa dura per i JD Gaming, che devono riprendersi in vista del match che giocheranno domenica contro il PSG Talon.

Gruppo C

Anche il gruppo C è stato molto movimentato, con Gen.G e LGD Gaming che si sono scontrati in un match pieno di caos ed aggressioni. I due team asiatici hanno mostrato di saper ben gestire i fight, ma hanno anche fatto notare delle criticità importanti sul piano del macro-game. Alla fine di questo game confusionario sono stati i coreani a portarsi a casa una vittoria importante, cosa che li porta già in testa alla classifica.

Buona anche la prestazione dei Fnatic che, seppur non pirotecnica, li porta a conquistare la vittoria nel derby del west contro i TSM, campioni del summer split della LCS. Questo gruppo rimarrà incerto fino all'ultima giornata, ogni squadra può arrivare ultima ed ogni squadra può arrivare prima. Attualmente Fnatic e Gen.G si trovano già avvantaggiati, ma non date già per morti gli altri team.

Gruppo D

Il gruppo C è stato quello più fortemente indirizzato verso due vincitori già designati: Top Esports e DRX. Il duo asiatico ha dominato la giornata, andando a smantellare i propri avversari. Unicorns Of Love e Flyquest non sono mai stati in grado di ribaltare le sorti dei pronostici, anche a causa delle prestazioni di livello superiore delle altre due squadre. Vedremo se questo equilibrio stabilito si manterrà fino alla fine, oppure se qualcuno riuscirà a rompere le uova nel paniere a chi si vede già in finale dei Worlds 2020.