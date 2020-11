Louis Vuitton e Riot Games insieme per il Mondiale 2020

Dopo la collaborazione dell'anno scorso, anche quest'anno Riot Games e la nota casa di moda francese Louis Vuitton collaboreranno in occasione della finale del Mondiale 2020 di League of Legends che si terrà questo sabato in Cina.

La Coppa degli Evocatori, il trofeo che viene sollevato dalla squadra che vincerà il mondiale di League of Legends, è arrivato a Shanghai insieme alla sua esclusiva custodia di Louis Vuitton. La coppa e la sua custodia saranno esposte al Pudong Football Stadium di Shanghai questo sabato durante lo scontro finale dei Mondialoi 2020.

L'esclusivo baule di LV realizzato su misura è il primo del suo genere creato per un campionato esport, ed è stato mostrato per la prima davanti alla Torre Eiffel di Parigi nel novembre del 2019. La custodia presenta la tradizionale lavorazione artigianale di Louis Vuitton e elementi tecnologici e all'avanguardia ispirati al mondo di League of Legends.

Naz Aletaha, responsabile delle collaborazioni globali eSport di Riot Games, ha commentato così la collaborazione con il famoso marchio di moda: "La Coppa degli Evocatori è diventata un’icona globale, simbolo dell’abilità dei giocatori professionisti che si dimostrano degni di sollevarla e della passione di milioni di fan che sostengono l’eSport di LoL da un decennio. È nella tradizione di Louis Vuitton celebrare i trofei più prestigiosi al mondo e siamo onorati che la Coppa degli Evocatori rientri tra questi.“

Ma questa nuova collaborazione non si ferma alla sola custudia in eslusiva. Louis Vuitton ha messo la propria firma sugli abiti delle K/DA, il gruppo di superstar musicali composto da soli personaggi di League of Legends ormai diventato un fenomeno mondiale, durante la fase di promozione prima del concerto a Shanghai e ha vestito anche Lexie Liu durante la sua esibizione proprio insieme alle K/DA durante la cerimonia d'apertura dei Mondiali 2020.

Inoltre, la casa di moda presenterà Dylan Wang, il noto attore, cantante e modello cinese che sarà ospite d'onore durante la finale del Campionato Mondiale.

Le K/DA vestite con gli abiti disegnati da Louis Vuitton - @Riot Games