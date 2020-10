Iniziano le 2020 Season Grand Finals di Magic Arena

Oggi, 9 Ottobre, inizierà l'evento di Magic The Gathering più importante della stagione competitiva: le Grand Finals.

32 dei giocatori più forti del mondo si sfideranno per aggiudicarsi 250,000 dollari di montepremi e lo faranno in un torneo diviso in 3 giornate e giocando due formati diversi. I giocatori infatti hanno dovuto scegliere due mazzi, uno per il formato standard e uno per il formato Historic, l'intero torneo sarà disputato con partite al meglio dei 3 match. I partecipanti sono divisi tra i 16 giocatori qualificati grazie ai Players Tour e i 16 qualificati grazie ai Mythic Invitational.

Questa è la griglia dei montepremi:

Place Prize 1 $25,000 2 $20,000 3 $14,000 4 $12,000 5-6 $11,500 7-12 $9,000 13-20 $6,000 21-26 $5,000 27-32 $4,000 Total $250,000

Il torneo sarà diviso in una fase di svizzera composta da 12 turni e la top8 che si disputerà con il format della doppia eliminazione.

Al Day One verranno giocati i primi 6 turni di svizzera, i primi 3 nel formato Historic mentre gli ultimi tre nel formato Standard.

Al Day Two si giocheranno i turni dal settimo al dodicesimo; i round 7-8-9 saranno disputati nel formato standard mentre gli ultimi tre saranno disputati nel formato Historic.

Il Day Three sarà dedicato interamente alla top 8, che sarà giocata nel formato standard e sarà divisa in Upper bracket e lower bracket. Anche l'intera top8 sarà disputata con partite al meglio dei tre match.

L'intero evento sarà streammato e commentato sul canale twitch ufficiale di Magic The Gathering a partire da oggi, 9 ottobre, alle 18:00.