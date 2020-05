MotoGP eSport 2020, Davide Gallina firma per Pramac Racing

Il team manager di Pramac Racing, Francesco Guidotti, dice: “È una cosa del tutto nuova per noi e la affrontiamo con l’entusiasmo e la dedizione che ci contraddistingue ormai da molti anni. Le novità sono sempre un qualcosa che ci incuriosisce ed affascina, quindi entrare nel mondo delle Virtual Race era ormai un passo inevitabile. Contiamo molto nelle capacità di Davide, ci divertiremo”. Davide Gallina, suona la carica: “Sono veramente felice e entusiasta di poter far parte del Team Pramac Racing e soprattutto rappresentare questo team nel mondiale eSport 2020. È un sogno che si realizza! Insieme daremo il massimo per raggiungere grandi risultati”.