WINDTRE Rising Stars Series: 3 italiani già in vetta

Il 18 Giugno è iniziata una competizione mondiale di MotoGP esport per la qualificazione al mondiale: la WINDTRE Rising Stars Series.

La competizione vede sfidarsi piloti da tutto il mondo, divisi per regione e per piattaforma (Xbox, Play Station e PC). I migliori di ogni regione avranno l'opportunità di qualificarsi per il mondiale di MotoGP esport.

I continenti sono stati divisi nelle seguenti tre regioni:

Europa e Africa

America Nord e Sud

Asia e Oceania

Struttura della Rising Stars Series

La WINDTRE Rising Stars Series è divisa in quattro sfide e una Regional Finals.

Divisi per regione e piattaforma, ogni pilota correrà su un circuito prestabilito, nel corso di un week-end.

I primi 11 piloti delle tre regioni si qualificheranno per l'ultima fase online della Rising Stars Series: le Regional Finals.

Un'ultima gara che premierà i giocatori sul podio con la qualifica del prodraft del MotoGP eSport Championship 2021 e la possibilità di assistere all'ultimo Grand Prix della stagione 2020 di MotoGP (oltre che Moto2 e Moto3).

Risultati prima sfida

La prima sfida svoltasi al Sachsenring vede tre italiani in testa in ogni piattaforma:

PieroRicciuti55 (Play Station) 1'15:909 Riky (Xbox) 1'16:139 Vindex813 (PC) 1'15:883

Tutti e tre i ragazzi hanno totalizzato 25 punti e dovranno continuare a competere per potersi qualificare al mondiale e ad entrare nella storia come il due volte campione del mondo Lorenzo Daretti, in gioco "Trastevere73".