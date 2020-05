Nascono i campionati esport di ACI Sport: Gran Turismo e Formula 3

La creazione di questi nuovi campionati virtuali rappresenta un grande passo avanti nel mondo del Sim Racing, attirando l’attenzione di tantissimi Racer di tutta Europa. Parteciperanno ai campionati diversi piloti professionisti in qualità di guest drivers. Tutto questo è anche grazie al lavoro della Commissione ACI ESport, gruppo di lavoro composto da esperti del settore che studiano il Sim Racing proprio per apportarne i giusti contributi. Il tutto si configura come organo ufficiale che si interfaccia con quello creato dalla Federazione Internazionale nel 2019, il FIA Digital Motor Sport Working Group.

Le gare saranno visibili in diretta e poi caricate sui canali YouTube di: ACI Sport , SimRacingLeagueTV, Formula X Italian Series, oltre ad essere visibili anche sul canale 228 di Sky. Per entrambi i campionati il partner sarà Wave Italy, azienda che copre tutte le aree della simulazione di guida competitiva. Wave Italy sarà comunque in gara con il team DRS Wave in entrambi i campionati, la cui livrea espone anche i loghi del proprio partner tecnologico, ASUS ROG. ASUS supporta Wave Italy ed il team DRS con una estensiva collaborazione che ha preso il via dalla inaugurazione del Racing Simulation Center lo scorso anno, affiancando l’offerta di eccellenza dell'azienda italiana con i migliori componenti per il mondo del Sim Racing, tra cui monitor ad alta frequenza d'aggiornamento, minimo input lag e hardware di ultima generazione che spinge il cuore del simulatore oltre i limiti.

Tutte le gare dureranno 60 minuti e si disputeranno alle 22:05.

Il calendario delle gare Gran Turismo:

STAGE #1 06/08 Maggio 2020 Circuit de Barcelona Catalunya

STAGE #2 20/22 Maggio 2020 Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

STAGE #3 03/05 Giugno 2020 Circuit de Spa-Francorchamps

STAGE #4 17/19 Giugno 2020 Mount Panorama Circuit Bathurst

STAGE #5 01/03 Luglio 2020 Sebring International Circuit International

STAGE #6 15/17 Luglio 2020 Autodromo Nazionale Monza

Il calendario delle gare Formula 3: