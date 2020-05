Lamborghini entra nel mondo esport con The Real Race

The Real Race è il nuovo evento che si giocherà su Assetto Corsa Competizione, servirà proprio a sancire l’esordio della Lamborghini nel nostro settore dei videogiochi competitivi e nella scena del simracing. Le iscrizioni per questa nuova serie di eventi sono già aperte, con le qualificazioni che dureranno fino al 2 agosto. I primi 12 piloti passeranno poi alla finale dal vivo che si terrà nella città di Sant’Agata Bolognese (dove si trova la sede storica ed anche l’unico stabilimento di Automobili Lamborghini) il prossimo 18 settembre, con i primi tre che vinceranno l’ultima esperienza Lamborghini VIP.

L'amministratore delegato di Lamborghini, Stefano Domenicali, rilascia la seguente dichiarazione: “Il sim racing è uno dei settori in più rapida crescita negli esport, che sono sempre più importanti per le giovani generazioni. Questa è un’opportunità per noi per combinare l’emozione delle corse virtuali con il fascino delle auto Lamborghini e con il nostro programma dedicato agli sport motoristici. Gli esport creano un ambiente in cui i piloti di spicco possono essere sfidati da chiunque e questo incoraggia un più ampio coinvolgimento con le corse della vita reale“.