Anche la Ferrari alla Virtual 24H di Le Mans

Fra pochi giorni andrà in scena un nuovo fantastico show dedicato a tutti gli appassionati di motorsport sparsi nel mondo.

A causa del recente slittamento a Settembre della celebre 24 ore di Le Mans, è stato infatti deciso di trasmettere regolarmente online una prova virtuale della gara, a cui parteciperanno molti nomi celebri della scena motoristica.

A prendere il via su rFactor 2 ci saranno molti campioni e nomi celebri del mondo del motorismo (sia quello reale che quello sim racing), come i piloti della Formula uno Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly e Antonio Giovanazzi, a cui si aggiungeranno i campioni del mondo Fernando Alonso e Jenson Button ed alcune stelle del Circus e piloti del passato come Barrichello, Fisichella, Fittipaldi, Massa, Panis, Vandoorne e Vergne.

Tra le squadre che hanno già confermato la loro presenza, troviamo anche Porsche Esports, Team Redline, Veloce Esports e Williams Esports.

Imponente anche il pacchetto "Sim Racing Drivers", che comprende anche Jarno Opmeer, Greger Huttu, James Baldwin, Erhan Jajovski e Kevin Siggy, oltre ovviamente al Campione del mondo di Formula Uno Esport del 2019 David Tonizza ed al nutrito gruppo di sim racer della Scuderia Ferrari.

La rossa schiererà infatti 3 diverse vetture e 12 piloti che dovranno darsi il cambio durante la lunga diretta: questa gara è infatti del tipo "endurance", una gara "a tempo" che viene quindi decisa non dopo che i piloti hanno fatto un determinato numero di giri (come in Formula Uno ad esempio), ma dopo che questi hanno affrontato 24 ore di gara ininterrotta.

Al volante delle rosse numero 51, 52 e 71 troveremo quindi:

#52

Charles Leclerc

Antonio Giovinazzi

Enzo bello

David Tonizza

#51

Nicklas Nielsen Racing

Federico Leo

Kasper Stolze

Amos Laurito

#71

Miguel Molina

David Perel

Danilo Santoro

Jordy Zwiers

La manifestazione, organizzata da Motorsport Games, da ACO e dalla FIA WEC (ovvero la sezione della Federazione Internazionale che si dedicata alle gare di "endurance" - gare a tempo/di durata), andrà in scena dal 13 al 14 Giugno (sarà possibile seguirla in diretta streaming) con il commento di diversi professionisti collegati in diretta da uno studio televisivo di Parigi.