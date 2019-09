PES 2020: non solo la Juventus. Tra le sorprese il Sassuolo.

ROMA - Come ogni settembre, puntualmente, si riaccende la sfida tra FIFA e PES. Per la stagione 2019/2020 se FIFA punta ancora una volta sulla Champions League e l'Europa League, Konami è riuscita ad aggudicarsi la licenza dell'intera Serie A, e la Juventus in esclusiva.

eFootball PES 2020 ha inoltre chiuso una serie di accordi di partnership con importantissimi club Europei e non come: Barcellona, Bayern Monaco, AS Monco, Celtic e Rangers con i quali ha un accordo in esclusiva per lo Stadio e come: Palmeiras, Flamnego e San Paolo con i quali ha un esclusiva completa.

eFootball PES 2020 ha puntanto quindi sul club più titolato e seguito d'Italia, la Juventus (costringendo la rivale FIFA ad accontentarsi di utilizzare il nome Piemonte Calcio), su accordi con importantissimi club di tutto il Mondo e sui dettagli e sulle somiglianze dei giocatori.

Il Sassuolo Calcio che si presenta con una rosa di tutto rispetto nell'elenco delle squadre PES 2020 e con delle somiglianze incredibili; Berardi, Consigli e Locatelli sono identici alla realtà.

Per i più esperti del gioco potrebbe essere davvero interessante fare una stagione con la squadra di proprietà del patron Squinzi.