Everybody Plays Home: la Juventus vince la finale contro il Cagliari

Al torneo hanno partecipato 4 squadre, rappresentate dai propri giocatori professionisti:

Juventus (Ettore “ETTORITO97” Giannuzzi)

(Ettore “ETTORITO97” Giannuzzi) Atalanta eSports (Jacopo “STUNNER” Crocchia)

(Jacopo “STUNNER” Crocchia) Cagliari Calcio eSports (Giuseppe “spagnols88” Spagnolello)

(Giuseppe “spagnols88” Spagnolello) S.S. Lazio eSports (Giuseppe “RaissForever_10” Frigerio)

La formula del torneo prevedeva un primo girone eliminatorio di sola andata, il quale avrebbe stabilito gli accoppiamenti per la semifinale, sempre di sola andata. Dalle semifinali si sarebbero qualificate le due finaliste, che avrebbero giocato una doppia sfida con risultato cumulato.

La Juventus di “ETTORITO97” vince 4-2 in finale contro il Cagliari di “spagnols88”. Nella prima sfida di andata (3-1) vanno a segno Cristiano Ronaldo e Douglas Costa durante il primo tempo, nella ripresa i rossoblù segnano con una sforbiciata di Luca Ceppitelli a cui Paulo Dybala risponde con un pallonetto. Nella sfida di ritorno (1-1) Juan Cuadrado segna per i bianconeri mentre allo scadere dei minuti di recupero Albero Paloschi firma per il pareggio.