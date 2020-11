Esports World Championship: l'Italia si qualifica per le finali di Israele

Si stanno per concludere le qualificazioni regionali per EILAT 2020, il dodicesimo Esports World Championship. I giochi presenti a questo grande evento sono: Dota2, Tekken, eFootball PES 2021 e Audition. Le finali, che si terranno in presenza in Israele, sono state posticipate a febbraio 2021 a causa del problema Covid e per quanto riguarda la data effettiva di inizio si attende ancora la conferma ufficiale.

Recentemente si è conclusa la fase di qualificazione regionale per quanto riguarda PES 2021 e grazie al talento di Nicolò "Teclas93" Sesto, pro player toscano che ha militato anche nella Sampdoria Esport, l'Italia sarà presente alla finale che si terrà in territorio istraeliano.

Oltre all'Italia si sono già qualificate Russia, Polonia, Israele, Olanda, Georgia e Finlandia. Le nazionali si aggiungono alle già qualificate degli altri continenti Iran, India, Sud Africa e Corea del Sud. Con questa qualificazione l'Italia si conferma tra le migliori 60 nazionali del mondo.