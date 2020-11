PES eFootball Pro: nuova squadra per l'AS Roma Esports

La AS Roma Esports ha annunciato il nuovo team che rappresenterà la società a tutte le competizioni ufficiali di eFootball PES 2021, inclusi il Konami Elite eFootball.Pro e la eSerie A. Questo nuovo team sarà composto da Emiliano “SVenom” Spinelli, Stefan “Kepa” Slavkovic e Marko “Roksa” Roksic.

Vengono confermate così le voci che vedevano SVenom, ex giocatore dell'Arsenal Esport, come membro del nuovo team giallorosso. Emiliano Spinelli, nato in Germania ma cresciuto a Roma, si è detto orgoglioso di poter giocare nella squadra della sua città e che non vede l'ora di inizare la stagione per rappresentare al massimo i colori della AS Roma Esports.

Oltre al grandissimo SVenom, la nuova squadra può vantare un altro fuoriclasse: Roksa. Il giovane giocatore serbo, nonchè capitano della propria nazionale, si è detto pronto a dare il 100% per il suo nuovo team, il quale considera già come una famiglia, e che non vede l'ora di inizare questa nuova avventura.

Con l'annuncio ufficiale del proprio team esports la Roma entra ufficialmente nel mondo delle copetizioni di PES e si unisce agli altri team di fama mondiale come Juventus, Manchester United e Bayern Monaco. Il COO Francesco Calvo ha commentato così questo ingresso nel mondo esport: " Mi fa piacere dare il benvenuto nell’AS Roma a Marko, Stefan ed Emiliano. Le nostre ambizioni negli esports non sono minori di quelle che abbiamo nel campo di calcio. Per questo motivo abbiamo selezionato tre giocatori le cui potenzialità ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi”.