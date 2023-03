Reply Totem, riparte la stagione di Rocket League

Novità in arrivo in casa Reply Totem . L’organizzazione neroverde, infatti, si prepara a scendere in campo per il nuovo Split dell’Italian Rocket Championship (il campionato italiano di Rocket League organizzato da Pg Esports , ndr) con solide conferme, novità e ambiziosi obiettivi. Dopo il trionfo nazionale alla Milan Games Week , i Totem confermano il loro interesse nel titolo Psyonix, che fonde due mondi come calcio e motori in un unico e accattivante titolo.

Reply Totem rinnova l’interesse per Rocket League

Del resto, Rocket League si colloca perfettamente all’interno della visione Reply Totem. Non solo per questioni strettamente legate alle competizioni, ma soprattutto per lo sviluppo organico dell’industria esports italiana. La stagione, intanto, ripartirà nel segno della continuità e non solo. Perché, come nella scorsa stagione, il roster sarà composto completamente da giocatori italiani. Confermati anche tre player che hanno trionfato nella scorsa alla Milan Games Week. La squadra sarà, dunque, composta da Lorenzo “Dead Monster” Tongiorgi, Davide “Davoof” Lo Cicero e il nuovo arrivo Giovanni “Hyderr” Spagnuolo. A guidare la squadra, nelle vesti di coach, sempre Tommaso “Barist” Battistoni.

Si riparte ad aprile, ma niente Lan

La stagione competitiva di Rocket League prenderà il via giovedì 6 aprile e l’obiettivo, inutile anche sottolinearlo, sarà quello di confermarsi come la squadra da battere. “Dopo la vittoria dello scorso – le parole di Fabio Cucciari, Ceo e Co fondatore di Reply Totem – per noi è stato naturale riconfermare quasi completamente il roster dell’anno scorso. Il nostro obiettivo è quello di continuare a vincere e dominare la scena nazionale di Rocket League. Non ci sarà l’opportunità di una finale in Lan per questo Split, ma sono sicuro che lo spettacolo sarà una costante anche per quest’anno. Non mancheranno di certo i colpi di scena che ormai appassionano la calorosa community del titolo Psyonix”.