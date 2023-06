Pg Esports annuncia collaborazione con Lenovo

Con l’inizio del Pg Nationals di League of Legends Pg Esports e Lenovo hanno annunciato una nuova partnership che andrà a coprire i tre tornei nazionali di Valorant, League of Legends e Rocket League. Lenovo Legion in particolare sarà il brand che farà da collegamento tra le competizioni e la community italiana di gamer.

Pg Esports e Lenovo: ancora insieme

Lenovo Legion e PG Esports rinnovano la propria partnership per portare alla community italiana di gamer l’intero ecosistema Lenovo Legion Stylish Outside. Savage Inside nei tornei nazionali dei titoli di gioco tra i più celebri nel nostro paese. L’accordo prevede un calendario di 6 mesi ricco di eventi. Si parte con la Grand Finals della Valorant Challengers Italy: Rinascimento 2023 (il 10 giugno al Vodafone Theatre) fino alla Milan Games Week & Cartoomics 2023 (24-25-26 novembre), passando per Giffoni Good Games (1 luglio) dove verrà disputata la finale dell'Italian Rocket Championship. Spazio anche per il campionato italiano ufficiale di League of Legends PG Nationals 2023 (fino al 5 agosto) e un altro grande evento che verrà annunciato prossimamente.

Il brand Legion sarà visibile durante il broadcast di tutte le fasi di gioco, dal pre-show, alle sessioni in studio, fino ai momenti di gioco in diretta. Inoltre, i membri della Legion Community, la community online di gamer fan del brand Legion, avranno accesso a una premium experience dedicata che prevede prima fila ai principali eventi, early enter e salta fila. “Grazie a questa partnership porteremo il nostro brand Lenovo Legion ad essere protagonista di molteplici tornei nazionali e oltre 100 giornate di streaming raggiungendo più di 400 mila appassionati durante i principali eventi che PG Esports, società leader negli eSport in Italia, si impegnerà a realizzare per la comunità di gamer nel nostro paese anche grazie al nostro brand” ha affermato Valentina Fracassi, Marketing Manager in Italia di Lenovo.

Partnership significativa

Soddisfatto anche il ceo di Pg Esports, Pier Luigi Parnofiello. "Questa partnership con Lenovo Legion è un passo significativo per PG Esports nel continuo sviluppo dell'ecosistema dei nostri tornei e degli eventi live. Siamo entusiasti di lavorare insieme a un brand così rinomato nel settore del gaming e di offrire alle nostre comunità di giocatori un'esperienza straordinaria. Con l'impegno congiunto di PG Esports e Lenovo Legion, siamo determinati a lavorare per creare eventi indimenticabili, trasmissioni coinvolgenti e un ambiente di gioco senza pari per tutti i partecipanti ai nostri tornei e agli eventi live".

Mentre il campionato italiano Rinascimento di Valorant si avvia alla conclusione con la finale decisiva tra Dsyre e Gmt, quello di League of Legends è appena iniziato con la prima settimana di sfide. Su Rocket League, invece giugno sarà il mese dei playoff.