Novo contro Dsyre sarà la finale italiana di Valorant

In attesa dal 28 marzo, prima di Pasqua, i Dsyre attendevano di conoscere l’avversario che si troveranno di fronte in finale il 14 aprile per il titolo italiano di Valorant, Rinascimento. Saranno i Novo Esports a contendere ai campioni in carica il trofeo iridato nella finalissima del campionato grazie alla vittoria di domenica 7 aprile contro i Vx300, arrivata solo alla quinta mappa. Vx300 e Novo Esports avevano chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto della regular season, entrambe al loro primo split nel campionato italiano Rinascimento. Il dato interessante però è che in entrambi gli scontri diretti (Bo1) i Vx300 erano usciti vittoriosi. Se a questo si aggiunge che in corso d’opera i Novo hanno cambiato il loro giocatore titolare Xazy inserendo il coach Grigua, le aspettative della vigilia per i Novo erano tutt’altro che rosee.