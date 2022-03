Pg Nationals: il 20 marzo la finale italiana di League of Legends

Il nono split del Pg Nationals di League of Legends, la massima serie italiana del Moba targato Riot Games, è arrivato all’atto finale: da un alto i Macko Esports, già vincitori delle due ultime edizioni, dall’altro gli Atleta Esports, neopromossi e alla loro prima avventura nel campionato nazionale . Le due squadre si affronteranno domenica 20 marzo dalle 18:15 sul canale Twitch di PG Esports per stabilire chi sia realmente la miglior squadra italiana.

Lo Spring 2022

L’edizione di quest’anno del PG Nationals è stata un mix di certezze e piacevoli colpi di scena, tra campioni affermati e outsider. Da una parte i Macko, che puntano nuovamente al titolo per realizzare una storica tripletta dopo aver dominato gli ultimi due split e dall’altra un team rivelazione come gli Atleta Esports, che arrivano direttamente dai Proving Grounds e si sono resi protagonisti di un percorso incredibile, che li ha portati dritti in finale alla loro prima apparizione in massima serie. Degno di nota è anche il ruolino di marcia dei GG Esports, che per la prima volta hanno raggiunto il podio del torneo, dopo aver eliminato i temibili Outplayed ai play-off ed essersi arresi in semifinale per 3 a 0 agli Atleta, guidati dall’MVP del match Endz.

Caster e ospiti

Anche quest’anno il tradizionale spettacolo della finale è assicurato, grazie a un programma davvero fitto, composto da show, approfondimenti e ospiti d’eccezione che popoleranno l’analyst desk condotto da Giulia “Juniper” Migliore, come i celebri Silverio “Deidara” Masi, player degli Outplayed e Gabriele “Wolcat” Catterin, che alterneranno commenti e analisi tattiche a momenti dedicati alla community, tra cui l’atteso annuncio dell’MVP della Regular Season. Non mancheranno, poi, i caster Etrurian, Kenrhen e Moonboy, ormai una garanzia quando si tratta di commentare scontri al vertice e intrattenere il pubblico a dovere.

Chi sostiene l’esports

L’impegno di PG Esports per la crescita della scena competitiva italiana è maggiore anno dopo anno e cresce di pari passo con il successo dei suoi format. Ciò è reso possibile anche grazie al supporto di main sponsor del calibro di Fonzies (in collaborazione con Dentsu Gaming) e Kit Kat (in sinergia con Sportfive e Dentsu Gaming), che confermano ancora una volta quanto sia alto l’interesse di aziende di rilievo verso un settore in forte espansione come l’esports.