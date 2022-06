Kia Italia con PG Esports: partnership per League of Legends

Un altro brand arriva a sostenere il gaming competitivo italiano: è Kia Italia che ha annunciato la partnership con Pg Esports, uno dei più importanti tournament organizer dello stivale, che ha deciso di sostenere il Summer Split del Pg Nationals, il campionato italiano di League of Legends. La competizione sta già facendo registrare numeri da record su Twitch, con picchi che sfiorano i 10.800 spettatori contemporanei e circa 123 mila ore complessive di streaming guardate solo nelle prime tre settimane, risultando il palcoscenico ideale per aumentare le opportunità di visibilità di una realtà di prestigio come Kia Italia.

Esports sempre più su

L’esport a livello globale rappresenta, ormai, un settore assai florido, strutturato e appetibile per tutte le aziende che vogliono rivolgersi a un target fondamentale come quello della Gen-z, spesso sfuggente e difficilmente fidelizzabile con i mezzi più tradizionali. Si stima che nel 2022 l’audience di riferimento per il settore crescerà dell’8.7% rispetto al 2021, raggiungendo l’eccezionale cifra di 532 milioni di utenti nel mondo, contribuendo a generare un fatturato complessivo pari a 1.38 miliardi di dollari.

Un settore che attira grandi attenzioni

Un sistema che anche in Italia va consolidandosi, come sottolineato da Pier Luigi Parnofiello, ceo di Pg Esports: “Il sistema esport da sempre si basa su principi come la sportività, il senso di comunità e la condivisione di una passione, caratteristiche che, ormai da anni, portano sempre più persone ad avvicinarsi a questo mondo. Anche in questo senso, il settore si dimostra in grado di attirare l’attenzione di player del calibro di KIA Italia, il primo partner del mondo automotive che si lega a un nostro torneo. Il senso di appartenenza e di fidelizzazione che il gaming competitivo è in grado di assicurare rappresentano un caso più unico che raro nel panorama internazionale. E sempre più aziende se ne stanno accorgendo.”