PG Nationals: i Macko trionfano per la quarta volta

Outplayed e Macko si affrontavano per la terza volta in una finale del Pg Nationals . Nelle precedenti occasioni i Macko si erano sempre imposti per 3-1 sia nel Summer Split 2021, con gli Outplayed che avevano vinto il primo game, che nel Summer Split 2022, quando gli Outplayed si erano aggiudicati il secondo. Questa era la prima volta che le due squadre si affrontavano in finale in uno Spring, senza tuttavia che il risultato finale sia cambiato. Gli Outplayed si sono portati avanti sul 2-0 in modo abbastanza rapido, spingendo costantemente e mettendo continuamente pressione sugli avversari, apparentemente incapaci di reagire con lucidità alle aggressioni nemiche. Nonostante un buon Game 2, i Macko hanno commesso troppi errori nei momenti decisivi, permettendo agli Outplayed di approfittare di ogni singolo teamfight per costruirsi il proprio vantaggio.

Cosa è cambiato

A partire dal Game 3 tuttavia la musica è cambiata, sia mentalmente che tatticamente. Come raccontato nell'intervista post-partita da Andrea “Korax” Planamente, Esports Director dei Macko, l’head coach Riccardo “Rharesh” Tata ha chiesto ai propri giocatori maggior attenzione e focus: “La richiesta principale è stata quella di tornare a giocare a modo nostro, senza fretta, con pazienza e soprattutto gestendo i tempi di gioco a livello macro”. Un’altra chiave del match, come confidato post-vittoria dal jungler Casper “CBoi” Bo Simonsen, è stato il ban di Wukong: “Quel pick permetteva a Stefan (jungler degli Outplayed ndr) di arrivare per primo in corsia e di avere un 2v2 più forte del nostro in corsia centrale. Inoltre consentiva agli Outplayed di raggiungere la nostra backline creandoci troppe difficoltà. Ci siamo resi conto che toglierlo dall’equazione era la mossa migliore per noi”.

"Reverse sweep", la rimonta

Aggiustati questi due aspetti, i Macko sono tornati prepotentemente in controllo del match in tutti e tre i game successivi, durante i quali il jungler avversario Stefan è totalmente scomparso dalla mappa, mentre la botlane dei Macko composta da Click e Vzz ha dominato abbondantemente su quella avversaria composta da Ellam e Venzer, vincendo ogni singolo 2v2 e mettendo una pressione costante sulla corsia inferiore. In questo modo, sempre con lo stesso copione, i Macko hanno prima recuperato i due game di svantaggio e poi vinto il quinto e decisivo game. Nella storia del Pg Nationals, torneo gestito e organizzato da Pg Esports fin dal 2018, solo un’altra volta un team aveva vinto dopo essersi ritrovato sotto 0-2: erano i Campus Party Sparks che nello Spring 2019 si erano imposti in rimonta sui Samsung Morning Stars. In quegli Sparks giocava uno di coloro che venerdì 31 marzo 2023 hanno fatto l’impresa: il toplaner Markus "Acd" Käpp che diventa così l’unico giocatore a vincere per due volte il Pg Nationals partendo in finale dal 0-2.

Verso l'Emea Masters

Per i Macko è il quarto titolo iridato del campionato italiano su cinque split disputati: nell’unico split non vinto da quando partecipano erano comunque arrivati in finale, poi persa contro gli Atleta un anno fa nello Spring 2022. Oltre al titolo di campione italiano i Macko hanno anche conquistato l’accesso diretto al Group Stage dell’Emea Masters, il campionato continentale con le migliori squadre di tutte le leghe locali e regionali di League of Legends. Gli Outplayed invece, in questa sorta di Champions League del moba targato Riot Games, partiranno dalla fase preliminare di Play-In. La prima fase sarà una fase a gironi in cui gli Outplayed sono stati sorteggiati con Esuba, Diamant e Wlgaming. Le prime due classificate affrontano poi in Bo3 la prima o la seconda, in base al piazzamento ottenuto, di un altro girone: la vincente approda alla fase successiva.