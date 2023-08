PG Nationals: sarà Dsyre vs Macko la finale a Milano

I Dsyre Esports saranno la nona squadra a rappresentare l’Italia in Europa. Grazie alla vittoria per 3-0 sugli Atleta Esport, l’organizzazione arrivata quest’anno nel Pg Nationals di League of Legends non ha solo conquistato l’accesso alla finale del campionato italiano ma anche la qualificazione all’Emea Masters. Si tratta della Champions di League of Legends che vede partecipare le migliori squadre della regione.

Atleta vs Dsyre

La semifinale del Pg Nationals, che in realtà rappresenta la finale del Loser Bracket, è andata in modo decisamente diverso da come ci si poteva aspettare per certi versi. Atleta e Dsyre erano arrivate a questo appuntamento rispettivamente vincendo contro i Cyberground Gaming i primi e perdendo contro i Macko i secondi, entrambi per 3-1. Durante la regular season Atleta e Dsyre si erano persino scambiate le vittorie, una a testa, non fornendo all’apparenza precise indicazioni su chi potesse essere favorita.

Dsyre in forma

Solida e quadrata gli Atleta, ma di contro decisamente poco elastici. Più malleabili e adattivi i Dsyre, con buoni picchi di prestazioni ma anche significativi “down” nei momenti più importanti. La Best of 5 decisiva per la finale e l’Europa ha invece presentato dei Dsyre forse mai visti, costanti nelle prestazioni di alto livello, per larghi tratti del match illeggibili per gli avversari. Per due game su tre, inoltre, si è verificato lo stesso copione della partita di ritorno in regular season: Atleta avanti, puntualmente recuperati e sconfitti con dei teamfight giocati alla perfezione

Il ritorno della finale dal vivo

Sono stati proprio i teamfight, giocati meglio e con maggiore sinergia, la chiave del successo per i Dsyre, i cui buoni segnali erano stati visti già contro i Macko a cui erano riusciti a strappare un game nel corso della serie. Macko che adesso affronteranno nuovamente sabato 5 agosto alla finale dal vivo a Milano, presso lo Spazio Filippetti. Un ritorno a una lan che non si vedeva da quattro anni e che ha già registrato il tutto esaurito.

Verso l'Europa

Se a vincere dovessero essere i Dsyre, sarebbe la loro prima vittoria nella massima serie di League of Legends, mentre per i Macko diventerebbe la quinta in sei partecipazioni. Comunque vada, entrambe sono già qualificate per l’Emea Masters che inizierà a metà agosto. Il risultato finale inciderà però sul percorso delle due. La vincitrice partirà dalla fase a gironi del Main Event, mentre la perdente dovrà cominciare il proprio percorso dalla fase preliminare di Play-In.