A Lucca l'Ultima Battaglia del PG Nationals

Al prossimo Lucca Comics & Games 2023, in calendario dall’1 al 5 novembre, League of Legends sarà nuovamente protagonista grazie a PG Esports. Il tournament organizer porterà infatti a una delle più importanti rassegne mondiali dedicate al mondo del fumetto, del gaming e del cosplay le finali del PG Nationals: Ultima Battaglia. Si tratta del torneo Pro-Am, ovvero un evento competitivo che mette insieme giocatori e squadre sia del massimo campionato italiano del titolo Riot Games che delle serie cadette.

Il finale di stagione

Il Pro-Am rappresenta l’ultimo atto della stagione competitiva italiana di League of Legends e fa seguito ai due split che hanno caratterizzato l’annata. Sia lo Spring che il Summer Split hanno visto trionfare i Macko Esports, giunti ormai al loro quinto titolo italiano. Due trionfi conditi, inoltre, dalla Top 8 conquistata in Europa nello Spring e dalla ancora più prestigiosa Top 4 ottenuta in estate grazie alla vittoria contro i portoghesi dei GTZ. Ancor di più, però, la stagione 2023 sarà ricordata per il ritorno della finale dal vivo del PG Nationals, il nome del campionato italiano: una finale che mancava ormai da quattro anni e che ha visto Macko e Dsyre sfidarsi a Milano allo Spazio Filippetti davanti a un pubblico di tifosi e appassionati.

I Macko e gli altri

Adesso Macko, Dsyre e le altre squadre del PG Nationals 2023 torneranno a sfidarsi dopo la pausa estiva in un torneo in partenza il 2 ottobre a cui parteciperanno anche due squadre della serie cadetta del Proving Grounds. Rivedremo quindi i nomi di Atleta Esport, Outplayed, Axolotl, Cyberground Gaming, Dren ed Enemi3s. A loro si affiancheranno anche Novo Esports e Angry Bats, le migliori squadre per punti circuito del 2023 in Serie B, seppur sconfitte ai playoff per la promozione. Un totale di dieci squadre che nel corso di un mese, poco meno, si affronteranno in un formato ancora da rivelare ma che, per certo, mette in palio alle due finaliste l’occasione di sfidarsi dal vivo davanti al pubblico del Lucca Comics & Games.

Obiettivo: aumentare la fanbase

La rassegna di Lucca rappresenta ogni anno un evento da centinaia di migliaia di fruitori, una vetrina ambitissima. "Avere la possibilità di portare un contenuto competitivo di League of Legends in una cornice come quella di Lucca Comics and Games è un'occasione che non potevamo lasciarci sfuggire”, hanno raccontato da PG Esports che abbiamo raggiunto per un commento. "L'obiettivo è quello di creare sempre più punti di contatto con i fan del campionato e delle squadre protagoniste della stagione, così come allargare sempre più la fanbase. E quale migliore occasione di questa?".