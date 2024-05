Lit Summer Split, Pg Esports lancia il campionato di LoL

Dopo il trionfo dei Dsyre nella finale dello Spring Split 2024, Lit - League of Legends Italian Tournament ritorna per il Summer Split. Stesso formato che abbiamo già conosciuto con otto squadre che si sfidano in un girone unico di andata e ritorno in partite secche Bo1: le prime quattro avanzano alla fase playoff.

A tentare di reclamare lo scettro conquistato dai Dsyre sono sempre le sette squadre dello Spring: Macko, Atleta, Outplayed, Enemi3s, Axolotl, Eko, Dren. Anche per questa Summer Split c'è una netta differenza tra quelle che sono le Big 4 e il resto dei team ma con le dovute cautele. Dsyre, Macko, Atleta e Outplayed rimangono superiori anche se l'impressione, dopo i cambi di roster dell'offseason, è che la distanza tra le prime due e le altre si sia accresciuta.

Così come sembra essere invece diminuita la distanza degli Enemi3s dalle Big 4 grazie anche all'arrivo del veterano Matislaw. Potrebbe essere il team capace di strappare dei game alla potenziale Top 4, contrariamente allo Spring che è stato l'unico split nella storia del campionato italiano in cui nessun team della Bottom 4 ha sconfitto uno della Top 4.

Poche speranze, infine, per Eko, Dren e Axolotl: i loro roster sembrano poco attrezzati per puntare ai playoff ma potrebbero rappresentare un ottimo trampolino di lancio per alcuni giocatori di prospettiva. Si gioca ogni giovedì e venerdì dalle 19:00 per tutte le settimane, sui canali Twitch e Youtube di Lit Official, a partire dal 23 maggio fino alla finale del 26 luglio: se sarà online o dal vivo, però, è ancora tutto da vedere.