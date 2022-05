Rainbow Six, Pg Nats: Macko al comando

Il Pg Nationals di Rainbow Six Siege si prepara ad entrare nella sua seconda fase, quella più calda che porterà direttamente ai playoff. Lo Spring Split è cominciato nel segno di una novità nel regolamento. A partire dal 2022, infatti, è stato limitato l’utilizzo dei giocatori import. Si è passati ad un massimo di due player stranieri, con lo zoccolo duro del quintetto che è così composto da tre italiani. Una cambio che, oltre a far emergere numerosi giocatori giovani provenienti dal campionato BeSerious, ha mescolato le carte in tavola in ottica roster. Livello tecnico forse inferiore rispetto al passato, ma in termini di lungimiranza la scelta migliore: la scena competitiva italiana di Rainbow Six sta vivendo un ricambio generazionale.