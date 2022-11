Rainbow Six, ai Mkers l'Italian Cup

Ancora Mkers, sempre Mkers. Un dominio incontrastato nelle competizioni nazionali di Rainbow Six. Aqui e compagni si aggiudicano anche l’Italian Cup, la nuova competizione targata Pg Esports pensata per il competitivo di Ubisoft. I 4Real, organizzazione al debutto sul grande palcoscenico di Siege, sono un avversario ostico e trascinano la contesa fino all’ultima mappa. I Mkers prima si aggiudicano Banca per 7-5, poi cedono il passo su Oregon con lo stesso risultato (5-7) e infine chiudono i giochi su Clubhouse per 7-4.