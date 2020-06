European League, doppio cambio nei Vitality

In attesa dell'inizio dell'EU League di Rainbow Six il prossimo 22 giugno, il Team Vitality ha annunciato due importanti cambiamenti nella propria formazione titolare.

Ad abbandonare il team, dopo una stagione nel complesso non all’altezza delle aspettative, sono Teemu “Stigi” Sairi e Loïc “BriD” Chongthep.

Per sostituirli sono stati scelti due giocatori molto famosi ed apprezzati nella scena professionale di Rainbow Six Siege: Fabian “Fabian” Hällsten, due volte campione del mondo con i G2 esports, e Valentin “risze” Liradelfo, stella belga ex Rogue.

I Vitality, però, non si sono fermati qui: una terza aggiunta al proprio team (stavolta senza effettuare però nessuna rinuncia) è Louis “Helbee” Bureau, ex allenatore del Team Secret, che da oggi sarà l’assistente di Laurie “Lyloun” Lagier, allenatrice dei Vitality da ormai più di due anni.

Ecco dunque la formazione dei Vitality per la prossima stagione di European League: