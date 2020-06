Tempra Esports: l'Italia torna nella massima serie di Rainbow Six

L'annuncio è arrivato proprio poco fa sul Twitter ufficiale della neo-nata organizzazione di esports italiana: i Tempra Esports hanno acquisito le prestazioni professionali dei cinque ex-giocatori degli IziDream, squadra che si era qualificata per la prossima edizione dell'European League di Rainbow Six, in partenza il prossimo 22 giugno.

Ciò significa che i Tempra Esports parteciperanno, da questa stagione, al più importante campionato europeo di Rainbow Six Siege portando alta la bandiera italiana (nonostante i cinque giocatori titolari siano tutti di nazionalità francese) e potranno lottare con le migliori squadre al mondo per aggiudicarsi il titolo di Campioni d'Europa.

L’organizzazione Tempra Esports ha sede a Milano ed è in parte posseduta da Dive Esports, media company italiana che, tra le tante cose, è anche l’azienda esport che gestisce i Samsung Morning Star, attualmente terzi nel PG Nationals di Rainbow Six.

L'organizzazione nasce per “promuovere l’esports italiano ed i suoi valori attraverso la partecipazione a tornei internazionali del massimo livello“, e sicuramente non avrebbero potuto iniziare la loro avventura in modo più convincente.

Eccovi la formazione titolare dei neonati Tempra Esports: