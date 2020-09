Anche R6 ha il suo mondiale: ecco la Rainbow Six World Cup

Anche Rainbow Six Siege avrà un campionato mondiale, la R6 World Cup. E' quanto emerso dalla conferenza Ubisoft Forward, che ha così annunciato la prima edizione del Campionato Mondiale del titolo uscito nell'ormai lontano 2015.

“2021 sarà un anno particolarmente interessante per l’Esport di Rainbow Six” ha spiegato Ubisoft: “Siamo fieri di presentare la prima edizione assoluta delle Rainbow Six World Cup, un livello di competizione indipendente atteso da tempo che vedrà impegnati le migliori nazionali del mondo nell’Estate del 2021. […] quale nazione è la migliore della scena Esport di Rainbow Six mondiale? il 2021 è l’anno in cui avremo finalmente una risposta“.

Con queste parole, Ubisoft ha annunciato il primo campionato mondiale di Rainbow Six Siege, e non è una sorpresa che l’Italia sia una delle 14 nazionali che hanno ricevuto l’invito diretto e che quindi non dovrà affrontare la fase di qualificazione. Fase di qualificazione, invece, che sarà tappa obbligatoria per le altre 31 nazioni incluse nel progetto e delle quali soltanto 6 potranno accedere alla fase finale del torneo.

L’organizzazione della competizione sarà suddivisa in due fasi: nella prima le 45 nazioni selezioneranno tre Team Manager: uno sarà nominato dalla sede locale di Ubisoft, uno sarà eletto direttamente dai giocatori professionisti della scena locale ed il terzo sarà votato dalla community di riferimento. Nella seconda fase, poi, i manager selezioneranno cinque giocatori che andranno a prendere parte alla formazione titolare della Nazionale. Tuttavia, da uno stesso team (i cosiddetti "club" nel calcio) potranno essere scelti al massimo due giocatori.

Una volta nominate le nazionali inizieranno le fasi di qualificazioni, che vedranno i 31 team non invitati direttamente affrontarsi in gironi sulla base della loro posizione geografica, per poi arrivare, nell'estate del prossimo anno, alle fasi finali della competizione, dove una tra 20 partecipanti diventerà la nazionale campione del mondo di Rainbow Six Siege.