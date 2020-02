Scrub Killa passa ai Mousesports! Ecco i roster ufficiali

Nuova stagione, nuovo mercato scoppiettante. L'annuncio di Scrub Killa è uno dei tanti trsferimenti importanti avvenuti nella massima serie, per cui andiamo ad osservare tutti i principali movimenti di mercato!

RLCS EU

Iniziamo dal Barcelona, che ha deciso di sostituire il Bluey, sceso in RLRS con i Triple Trouble, con l'ex Complecity Flakes. Sarà la piazza giusta per il giovane talento, presso una squadra con voglia di rivalsa dopo la deludente Stagione 8?

Dignitas che confermano il loro terzetto titolare, rinnovano il contratto di Yukeo ed effettuano un semplice cambio nel sub. JZR si ritira, al suo posto arriva Bilbo, player con qualche esperienza passata nelle RLRS.

Uno dei due trasferimenti più importanti della recente sessione di mercato. Dopo speculazioni, mezze conferme in stream e non solo, finalmente ha firmato! Scrub e Kuxir realizzano la loro volontà di giocare insieme, ed insieme a Speed formeranno il terzetto titolare per questa stagione dei Mousesports. Di certo Scrub è un valore aggiunto, che nei perfetti meccanismi dei Vitality è riuscito a diventare persino Campione del Mondo. Ma saprà il suo talento amalgamarsi agli alti e bassi tipici di questa squadra? Sicuramente Lethamyr, il coach, ha del lavoro da fare. Per chi volesse sapere di più su al0t, il player sarà impegnato nei prossimi Play-in RLRS!

Niente da dire per Team Reciprocity, Monaco e Discombulators (ora Endpoint), che decidono di iniziare la loro corsa con lo stesso organico della scorsa season.

Altro botto di mercato è sicuramente legato ai Vitality, che hanno scelto Alpha54 come erede di Scrub Killa. Il talento francese, vero crack della scena mondiale, è giunto forse nella squadra più importante della sua carriera, ed adesso dovrà riconfermare quanto di buono fatto nelle sue precedenti squadre. Se ne va però il coach Gragan, autore della incredibile scalata al titolo mondiale della stagione 8, ed il suo sostituto non è ancora stato annunciato.

TSM che, dopo le deludenti ultime stagioni, si ritrova a dover effettuare nuovi cambi di roster. Perso Alpha, mvp della squadra, il team europeo si getta nei resti dei Complexity ed ottiene le prestazioni di Mognus, insieme a Snaski che farà da coach al terzetto. Sarà questa la stagione della rivalsa?

RLCS NA

Sbarchiamo oltre oceano, con la regione NA che di certo non è rimasta a guardare.

Ghost Gaming puntano ed ottengono le prestazioni di mist. Il player, protagonista nella stagione da cenerentola degli ex-Birds, approda così nella rinomata org americana al posto di Memory. Precedentemente, però, era stato annunciato l'arrivo di Firstkiller, talento di 15 anni su cui diverse squadre hanno messo gli occhi, e che alla fine è passato ai Rogue.

eUnited, NRG, Spacestation ed Susquehanna (ex RBG) sono le uniche squadre che non hanno oprtato per cambi interni. Discorso diverso per i Pittsburgh che decidono di dire addio a mist ed accogliere AyyJayy dai Rogue. Una delle poche squadre che è riuscita ad impensierire gli NRG nella scorsa League Play ha effettuato una scelta rischiosa, smontando la sinergia del terzetto. Ma solo il campo saprà dirci di più.

Inutile ripeterci, visti i già citati trasferimenti nelle altre squadre, ma è importante sottolineare la scommessa che i Rogue attuano mettendo sotto contratto Firstkiller. 15 anni per il ragazzo, che non ha mai solcato campi così importanti, e che dovrà risollevare un team forse con il morale a terra. Ma il player trova al suo fianco Kronovi, un ottimo maestro per la sua crescita.

Flight che fanno la loro prima comparsa come org nelle RLCS, e partono con l'acquisto di Memory dai Ghost! Un team che tanto ha sorpreso in RLRS, ma che ha di fatto smontato la sinergia del terzetto artefice della qualificazione. L'esperienza di Memory basterà ai ragazzi?

Ed infine, tocca a loro. Cloud9 e G2 non solo hanno mancato la qualificazione ai mondiali, ma sono anche arrivati negli ultimi due posti della League Play. Si sono salvati dallo spettro retrocessione, e nonostante ci si aspettasse un cambio dopo questa situazione, entrambi i team confermano la loro immobilità nel mercato. Basterà la voglia di rivalsa per risollevare le sorti delle due big della regione?

Appuntamento alla prima giornata RLCS, per scoprire i primi valori di forza delle squadre.