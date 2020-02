Torna la RLCS! Risultati ed analisi della 2° Giornata

Affacciamoci dal vivo con la seconda giornata della League Play RLCS, dando un'occhiata più da vicino alle prestazioni delle singole squadre!

NORD AMERICA

Spacestation Gaming 1-3 Soniqs

Quello che doveva essere uno degli incontri più comodi del calendario per gli Spacestation si è trasformato in un vero e proprio incubo nel giro di cinque minuti abbondanti. I Soniqs si presentano con un atteggiamento completamente diverso rispetto alla scorsa settimana, mostrando una sicurezza nei movimenti e un’aggressività che li porta alla prima vittoria stagionale. In un weekend agrodolce che vedrà la org vincere il Six Invitational di Rainbow Six Siege a Montreal, la magia che ha regalato la top 4 mondiale di Rocket League agli SSG sembra essere completamente scomparsa e adesso è lecito chiedersi se questa prestazione sia o meno il campanello d’allarme per una squadra che negli ultimi mesi sembrava aver messo a punto un gioco vincente. Gli avversari si godono intanto un 3-1 pesantissimo con la testa all'ostacolo di settimana prossima, rappresentato dai Rogue.

EUnited 0-3 Ghost Gaming

Dopo aver sconfitto per 3-0 i Cloud9 ormai in crisi nera, gli EUnited si trovano a subire lo stesso passivo da una squadra che aveva disperato bisogno di trovare delle risposte. La furia dei Ghost si abbatte sul trio a stelle e strisce senza soluzione di continuità, disinnescando quello che nella giornata di apertura sembrava un team con gli occhi sulla testa della classifica. Un Atomic completamente fuori controllo, un Mist ritrovato e Allushin a supportare queste due autentiche macchine da guerra: i Ghost riprendono in mano il proprio destino e iniziano a lavorare su un cambio di rotta in vista dei prossimi impegni.

La formula vincente sembra essere lo spazio che Atomic riesce a creare per se stesso e per i compagni, aprendo il campo nelle situazioni offensive e facendosi carico dei palloni più scottanti in difesa come accade ad esempio nel game 1. In una circostanza non facile da gestire, il giocatore statunitense viene probabilmente avvisato da Mist che Hockser lo sta puntando in cerca di un bump per facilitare l’attacco. Atomic si fa carico della palla lanciandola più in alto possibile, per poi seguirla nel tentativo di prendere tempo utile a far ritornare il compagno in posizione. Come per la scorsa stagione, occhi puntati su questo giocatore: gran potenziale in tutte le parti del campo per una squadra che ne ha veramente bisogno.

Rogue 3-2 Cloud9

Che fine hanno fatto i Cloud9? Dal titolo mondiale conquistato con creatività e cattiveria agonistica alle performance grigie di questi ultimi mesi. Una squadra che ormai sembra aver smarrito lo smalto dei tempi d’oro viaggia in totale confusione su un 0-2 in classifica che non promette nulla di buono. Eppure alla fine della scorsa stagione si era intravista la luce in fondo al tunnel, con i tre azzurri finalmente in grado di riportare sul campo ciò che li aveva condotti ai numerosi titoli conquistati in carriera. Lo sforzo fatto per strappare due game ai Rogue non è abbastanza per coprire i numerosissimi errori e la buona prestazione di diretti avversari, che sfruttano lo spazio lasciato sul terreno dai Cloud9 per dei passaggi taglienti che lasciano questi ultimi senza possibilità di replica.

NRG Esports 3-0 Flight

Meccanica. Passaggi. Difesa. Fantasia. Capacità di tiro. In tre lettere: N R G. I campioni del mondo in carica si confermano il vero juggernaut della regione americana tarpando le ali ai neopromossi Flight e prendendo il comando della classifica a pari punti con i G2. L’alchimia ormai consolidata fra i 3 membri del roster con la medaglia d’oro è semplicemente travolgente, e se due assoluti fuoriclasse come Jstn e GarrettG hanno alle loro spalle una sicurezza come Turbopolsa il risultato è assicurato. Certo è che il loro calendario finora non è stato poi così duro: dopotutto hanno affrontato solamente le due squadre appena approdate in RLCS. Ma quanto visto in questi ultimi tempi è abbastanza per dire con certezza quasi assoluta che gli NRG sono, anche in questa stagione, un serio contendente per il titolo.

Pittsburgh Knights 1-3 G2 Esports

I G2 sembrano ufficialmente usciti dal tunnel nel quale erano intrappolati la scorsa stagione. I tre giocatori hanno ritrovato la lucidità necessaria per affrontare la massima competizione, forse anche grazie al trasferimento in uno spazio comune nel quale i giocatori convivono cercando di trasferire un sano spirito di squadra anche all’interno del videogioco. A dirla tutta, questa è un’opzione di cui molte org si sono dotate all’inizio della nuova stagione per cercare di dare ai propri players le migliori condizioni in cui performare, e per quanto visto finora l’idea sembra funzionare. Tornando alla partita di questo sabato, i Pittsburgh Knights mostrano il fianco in più di un’occasione e finiscono per concedere uno degli scontri chiave del campionato. Spinti da una forza ritrovata i G2 si accodano agli NRG al comando della classifica, e stavolta il merito non è solamente di Jknaps.

