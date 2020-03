Risultati ed analisi della 4° Giornata RLCS

Quarta giornata di RLCS, il campionato di punta di Rocket League, ormai conclusa. Scopriamo quali sono i risultati del Day 4 NA, (per l'Europa, basta seguire questo link) insieme a qualche analisi sullo stato di forma dei giocatori!

Se vi siete persi le precedenti giornate, qui di seguito trovate il relativo recap:

Nord America

Ghost Gaming 3-1 Flight

La voglia di rivalsa dei Flight non è abbastanza per arginare la fantasia offensiva dei Ghost. Nonostante i lodevoli sforzi i primi rimangono sul fondo della classifica senza neanche una vittoria all’attivo, mentre i secondi si godono un successo di cui avevano estremamente bisogno. Come già successo durante la scorsa stagione i Ghost dimostrano di essere un team in forte crescita e sembrano aver trovato la giusta alchimia per puntare ai playoff: la compagine bianconera affronta alla grande il primo dei due impegni di serata, elevando il gioco di squadra ad arma vincente in una serie che si rivelerà praticamente a senso unico.

NRG Esports 3-1 Rogue



Gli Nrg riprendono il loro cammino dopo la bruciante sconfitta della scorsa settimana contro il trio degli Spacestation Gaming, uno degli inseguitori più pericolosi in campionato. Con una performance degna del titolo mondiale portato a casa da Madrid il team di GarrettG ritrova la vittoria ai danni dei Rogue, i quali sembrano invece in totale confusione (specialmente in fase difensiva). Un esempio lampante di tale mancanza di coordinazione arriva dal gol dell’ 1-0 subito nel game 3: Kronovi, Wonder e Firstkiller sono troppo vicini tra loro e, oltre ad ostacolarsi a vicenda, lasciano campo libero agli NRG, che lo sfruttano portandosi in vantaggio.

Ghost Gaming 2-3 Soniqs

Il secondo test per il nuovo team di Mist arriva nel migliore momento di forma dei Soniqs, reduci da due vittorie consecutive e protagonisti di una performance davvero degna di nota. Il match che vede fronteggiarsi queste due squadre nel pieno del loro sviluppo è una vera e propria battaglia all’ultimo sangue fino al game 5. A chiudere la disputa sarà un overtime al cardiopalma durante il quale i Ghost si divorano un gol praticamente già fatto (Atomic cade senza boost sul tiro di Allushin, parandolo) e i Soniqs scappano via col bottino strappando un gol su un errore difensivo da parte degli avversari.



EUnited 3-0 Rogue



Anche gli EUnited, come gli NRG, tornano a sorridere dopo due settimane per nulla facili. Poco importa che la seconda vittoria stagionale arrivi contro dei Rogue sull’orlo del blackout: il 3-0 di sabato sera racconta una squadra nuova rispetto a quella scesa in campo nelle giornate precedenti, tanto che in qualche occasione sembra di rivivere le partite che hanno spedito i tre ragazzi alle finali mondiali di Madrid. C’è da dire che anche in questa serie i loro avversari ci hanno messo del loro, regalando alcune occasioni che da innocue si sono rivelate decisive.



In uno dei momenti chiave della stagione i Rogue mettono a rischio la loro sopravvivenza nel massimo campionato di Rocket League, e anche se la stagione è stata giocata ancora solo per metà il cambio di rotta deve essere rapido e deciso. I Ghost aspettano al varco sabato prossimo: quale delle due squadre potrà rivitalizzare i propri sogni in questa nona stagione?

Pittsburgh Knights 1-3 Spacestation Gaming



Seconda pesantissima vittoria consecutiva per gli Spacestation, che abbattono i campioni del mondo in carica e una delle migliori squadre della regione nordamericana nel giro di due giornate. I Knights arrivano a questa sfida con il freno a mano inserito, giocando troppo sulla difensiva e pagando inevitabilmente qualche attimo di esitazione che risulterà fatale.



AxB è l’uomo del momento per gli Spacestation: è in grado di adattarsi al meglio ad ogni situazione e mostra sicurezza nel soddisfare ogni tipo di esigenza richiesta dal suo team. Il calendario adesso sorride agli astronauti in giallo e grigio, che sembrano avere già in mente un piano chiaro e preciso per distruggere qualunque avversario trovino sulla strada verso Dallas. Aspettando, ovviamente, l’atteso incontro dell’ultima giornata con i G2.

Cloud9 1-3 G2 Esports



Proprio i G2 sono chiamati in causa nell’ultima partita della serata di RLCS nordamericana. In altre circostanze questo match avrebbe infiammato la serata, diventando uno degli scontri più belli della stagione per spettacolo, gol e livello di gioco. Quella che ci troviamo davanti è invece l’ennesima performance da dimenticare per dei C9 che ormai danno l’impressione di aver completamente perso il controllo del proprio destino, viaggiando in balìa dell’avversario di turno. In questo caso dall’altra parte del terreno di gioco c’è un team che invece attende ancora di essere sconfitto nella stagione in corso e non indietreggia di un solo millimetro. I G2 in questo momento hanno una marcia in più, e se un giocatore come JKnaps si trasforma letteralmente in un muro vincendo due challenge consecutivi per favorire il tiro del compagno diventa tutto troppo semplice.

CLASSIFICA

