Risultati ed analisi della 7° Giornata RLCS

Settima giornata di RLCS, il campionato di punta di Rocket League, ormai conclusa. Scopriamo quali sono i risultati del Day 4 NA, insieme a qualche analisi sullo stato di forma dei giocatori!

Se vi siete persi le precedenti giornate, qui di seguito trovate il relativo recap:

Cloud9 3-2 Soniqs



Immaginate di essere un team con un passato glorioso che ormai da due stagioni soffre di innumerevoli difficoltà. Sembra non esserci risposta a questa crisi, e nonostante a tratti il gioco dei tempi d’oro sembra fare il suo ritorno i risultati continuano a non arrivare. Immaginate poi di avere una riserva come Fireburner, un veterano del gioco che aveva ormai annunciato il suo ritiro lo scorso anno ma ha deciso comunque di affiancare i Cloud9 nella nuova season per provare a risollevare uno dei migliori roster mai esistiti in questo panorama esport. Nella penultima giornata di RLCS una delle migliori squadre della stagione, che sta lottando per ottenere la top 2, passa in vantaggio di 2 game a 0. Sul risultato di 2-2 Torment deve però rinunciare alla sua presenza in campo a causa di alcuni problemi con la connessione, lasciando spazio al supersub/coach per il game decisivo. L’epilogo è follia pura: i due gol segnati nel game 5 dai C9 portano proprio la firma di Fireburner, e la marcatura che chiude la contesa arriva dopo 3 minuti di overtime con un gol che ha dell’assurdo. Quasi come se questo esport fosse scritto da degli sceneggiatori che amano il lieto fine, i Cloud9 risorgono dalle proprie ceneri e ottengono il secondo successo consecutivo battendo due delle squadre più temute del campionato. Lo scontro con i Pittsburgh Knights di settimana prossima è l’ultima occasione per dimostrare ciò che questa squadra può fare prima di entrare nel weekend dei playoff.



Spacestation Gaming 3-0 Rogue



Dopo l’impresa da sogno firmata dall'eterno Fireburner gli Spacestation riportano il pubblico alla realtà travolgendo i Rogue per 3-0. Continua dunque l’ottima stagione per il team in giallo e grigio, che continua il periodo di forma iniziato qualche mese fa e si prepara a difendere il proprio posto nella top 2 nell'ultima giornata. Il weekend finale del calendario prima dei playoff li vedrà fronteggiare i G2, diretti inseguitori nella corsa alla parte alta della classifica: quello che ci aspetta sarà indubbiamente un match dall'esito imprevedibile a cui i G2 arriveranno dopo averne giocato già un altro (contro i Soniqs, altro match chiave per il piazzamento nei playoff), quindi è facile immaginare che il risultato dell’incontro precedente possa influenzare la prestazione del team.



Flight 1-3 Soniqs



I Soniqs riescono a ricompattarsi dopo il reverse sweep subito dai C9 strappando una vittoria ai Flight, ormai sempre più vicini alla retrocessione diretta in Rival Series. Il successo dei Soniqs permette al roster appena entrato nella competizione di posizionarsi davanti ai campioni del mondo degli NRG in un secondo posto quasi impronosticabile all'inizio della stagione. Il team di Dappur, Shock e Satthew mostra una solidità che nelle prime giornate sembrava mancare del tutto; ad attenderli nell'ultima giornata ci sono i G2, che non vogliono farsi sfuggire questa occasione di sorpasso e daranno sicuramente il massimo per portare a casa il risultato.



Ghost Gaming 0-3 Cloud9



La favola dei Cloud9 continua anche nel match contro i Ghost. Il roster vestito d’azzurro adesso inizia a crederci: dopo essersi quasi assicurati un posto nei playoff regionali dovranno battere i Pittsburgh Knights nella partita decisiva di sabato prossimo, al termine della quale la squadra vincitrice otterrà uno spot nella lotta per il titolo di campione nordamericano. Al contrario, i Ghost si spengono nel momento cruciale della stagione. Proprio quando sembrava che il trio in bianconero fosse riuscito a riportare il nome della squadra alla gloria di un tempo, la sconfitta incassata sabato scorso complica il cammino verso la top 6. L’ultimo ostacolo è rappresentato dagli NRG, affamati quanto i G2 nella ricerca di una vittoria per riconquistare uno dei due posti in cima alla classifica. I tre ragazzi hanno il proprio destino in mano, il campo ci darà le risposte.



Pittsburgh Knights 3-2 EUnited



Dopo una stagione decisamente sotto le aspettative i Pittsburgh Knights incassano un successo di misura sugli EUnited condannandoli a lottare per evitare il Relegation Tournament. In effetti questo incontro potrebbe essere descritto come il match che ha visto scontrarsi due squadre con alle spalle un’ottima stagione a cui ha però fatto seguito un periodo non troppo felice. Entrambe hanno avuto delle difficoltà e sembravano averle superate a tratti, ma l’eccessiva inconsistenza e la mancanza di coesione (soprattutto dei Knights che hanno dovuto integrare un nuovo giocatore rispetto alla scorsa stagione) hanno reso il cammino più tortuoso del previsto.



NRG Esports 3-2 G2 Esports



Lo scontro diretto fra due delle squadre più in forma di questa stagione va ai campioni del mondo in carica, che prevalgono sui G2 in una partita spettacolare e quantomai equilibrata. Questi ultimi perdono la loro imbattibilità ad una giornata dalla fine ma sanno di avere gli strumenti necessari per conquistare il titolo regionale. Lo sgambetto degli NRG mette entrambe le squadre all'inseguimento di Soniqs e Spacestation; anche in virtù di ciò l’ultima giornata di campionato sarà fondamentale per scoprire il piazzamento nel bracket dei playoff e, di conseguenza, conoscere i match-up che separano queste squadre da quello che ormai è l’atto finale della stagione.





©Liquipedia