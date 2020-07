Team Liquid: presentato il roster di Rocket League

Il Team Liquid entra ufficialmente a far parte delle squadre in competizione sul suolo europeo, e lo fa rilevando il roster rilasciato poco tempo fa dai Mousesports.

Nella formazione che vestirà la casacca blu e bianca da questa stagione figurano Emil “Fruity” Moselund (campione del Dreamhack Valencia 2019 con i PSG Esports), Jack "Speed" Packwood-Clarke e Francesco “Kuxir97” Cinquemani, unico italiano a competere ai massimi livelli su Rocket League e già campione del mondo nel 2017 con i Flipside Tactics.

"Non ho mai guardato tanto gli altri esport ma persino io conosco il nome del Team Liquid, addirittura prima ancora di giocare a Rocket League. Questo dimostra quanto sia importante per me unirmi a questa organizzazione. Per me è un onore rappresentarla e farò di tutto per meritare il mio posto qui". Con queste parole il giocatore palermitano saluta la sua nuova avventura e fa trasparire un enorme rispetto per quella che è sicuramente una delle org più influenti del panorama esport mondiale.

L’annuncio ha scosso parecchio l’ambiente professionistico mondiale, ovviamente in positivo. L'ingresso dei Liquid in quella che è una delle discipline videoludiche più in crescita negli ultimi anni era atteso da tempo e questa mossa potrebbe inoltre incentivare altre organizzazioni ad investire sul titolo, accrescendo la sua popolarità.

Inoltre, il sistema competitivo è appena cambiato radicalmente con l'arrivo dell'RLCS X e ci sono parecchie aspettative sul nuovo corso intrapreso dalla Psyonix per il futuro esportivo di Rocket League. Occhi ben aperti, dunque: l'ingresso del Team Liquid potrebbe, per assurdo, non essere la novità più sconvolgente di questo 2020.