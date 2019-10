Gillette Bomber Cup: gli appuntamenti di Lucca

Gillette fa il suo debutto a Lucca Comics & Games: Edizione 2019 con la seconda stagione della ?Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di ?Fortnite con licenza ufficiale, continuando la sua ascesa nel mondo degli eSports in Italia. L’agenda si preannuncia ricca di appuntamenti e ospiti all’area Gillette, nella ex Cavallerizza, location di prestigio della città e degli eSports durante il Lucca Comics & Games: Edizione 2019.

“Dopo il successo della prima stagione di Gillette Bomber Cup featuring Fortnite a Milan Games Week 2019, siamo felici di annunciare la seconda edizione del torneo a Lucca Comics & Games: Edizione 2019” dichiara Gennaro D’Ambrosio, Assistant Brand Manager Gillette.

A scaldare l’atmosfera ci penserà il torneo di ?Last Chance Qualifier, live mercoledì 30 ottobre, con Kekkobomba e Los Amigos ad animare la sessione di gioco con streaming del torneo e un incontro con i fan durante Meet&Great. L’obiettivo del Last Chance Qualifier è semplice: assicurarsi la presenza al Grand Final della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite, giovedì 31 ottobre. Durante la finalissima Cicciogamer89, ambassador del torneo e Kekkobomba saranno i caster della Grand Final. Al termine verranno premiati i primi cinque classificati della seconda stagione della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite con in palio 8.000 €.

Nei giorni successivi per tutti i fan sessioni di free gaming allo stand e l’occasione di incontrare durante il Meet&Greet CiccioGamer89 (01 novembre), Kekkobomba (01 e 02 novembre) e altre due icone del panorama gaming italiano: J0k3R (01, 02, 03 novembre) e Piazz (03 novembre).

