KeepnFit e Green Hole insieme per benessere psico-fisico, natura e socialità

Si è tenuto lunedì 23 gennaio il nuovo evento KeepnFit in collaborazione con Green Hole, due realtà nate a Roma con l’obiettivo comune di riscoprire e valorizzare il benessere psico-fisico, la natura e la socialità. KeepnFit è la startup nata per rivoluzionare il mondo del wellness e del fitness: un’App in grado di mettere in contatto amanti del benessere con istruttori e professionisti e grazie alla quale ogni settimana numerosi eventi di yoga, zumba, pilates, crossfit e tanto altro vengono organizzati in tutta Italia.





La startup romana, permettendo la creazione, l’organizzazione e la gestione di eventi di qualsiasi disciplina sportiva, vuole farsi portavoce di valori che sottolineano l’importanza dell’attività fisica, del benessere e della socializzazione, senza dimenticare temi come la sostenibilità, la natura e l’ecologia. Valori perfettamente in linea con la vision del concept store Green Hole, ideato da Giuliano Lombardozzi, dove il cliente può trovarsi totalmente immerso nel verde ed ogni elemento esprime il rispetto per la natura ed il pianeta.