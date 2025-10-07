Padelness 2025, a Napoli lo spin off

“PADELNESS. La prima fiera italiana del padel e del fitness” torna alla Mostra d’Oltremare, da venerdì 21 a domenica 23 novembre e si presenta alla città con il coinvolgimento di tutti coloro che amano lo sport in uno spin off molto particolare che per la prima volta viene fatto a Napoli: USB Street Workout. Appuntamento sabato 11 ottobre, alle 11 in Piazza Plebiscito.

USB Street Workout, una camminata con la musica in cuffia, durerà due ore nel corso delle quali sono previsti quattro pit stop, ognuno con dieci minuti di allenamento in diverse discipline: functional, zumba, fit kombat, yoga e pilates. Da Piazza Plebiscito, USB Street Workout arriverà sul Lungomare di Napoli e tornerà al punto di partenza. I partecipanti saranno accompagnati in questo allenamento dinamico e coinvolgente da 17 presenter e tra loro ci sarà anche il top trainer Roberto Mazzoli, in arrivo da Roma.

La particolarità dello Street Workout è anche quella di enfatizzare la cultura del luogo ospitante. Oltre alla grande bellezza dei luoghi che chi parteciperà all’evento potrà ammirare lungo il percorso, ci sarà una chiusura omaggio a Pino Daniele, nell’anno di due anniversari importanti: 70 anni dalla sua nascita e 10 anni dalla sua scomparsa. Lo Street Workout si concluderà con una coreografia di danza sulle note di una canzone del lazzaro felice e di una composizione di Ludovico Einaudi.

Dopo l’USB Street Workout, Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco, ideatori e organizzatori di Padelness, continueranno a lavorare per l’arrivo della fiera nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, con una seconda edizione ricca di novità. Particolarmente atteso l’omaggio ai 2.500 di Napoli, che saranno celebrati realizzando un suggestivo Corridoio del Tempo e ospitando in fiera CAM Cammarota Antonio Museum, il Museo della Maglia Azzurra a cura di Francesco Cammarota, collezionista e grande appassionato della storia del Calcio Napoli. In esposizione maglie, prime pagine di giornali e altri cimeli che raccontano la gloria e i successi della squadra azzurra dai tempi del grande Diego Armando Maradona.

Padelness è un progetto ideato e realizzato da Eventi in Mostra Srl, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, CONI Campania, che, sin dalla prima edizione, ha inserito Padelness tra gli eventi ufficiali di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Sport e Salute, Università degli Studi di Napoli Parthenope, FNSI Federazione Nazionale Stampa Italiana, USSI Campania, SUGC Sindacato Unitario Giornalisti Campania, CIWAS Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive per la Salute.