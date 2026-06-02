Rimini Wellness, da Dorothea Wierer a Andrea Principi tutti pazzi per l'allenamento

Allenarsi insieme, ciascuno con il suo obiettivo da raggiungere, ma con la stessa intensità e condividendo fatica, adrenalina e spirito di squadra. È l'esperienza che hanno vissuto gli appassionati di wellness, che si sono riversati a Rimini , capitale del fitness in Italia, per la quarta e ultima tappa del Red Bull Fitness Truck , il format itinerante ideato da Red Bull per portare il training funzionale direttamente tra le persone ha animato l’area outdoor della manifestazione con sessioni di functional training e cross training equipaggiate con attrezzature firmate Xenios USA

Tra i partecipanti all'evento, in mezzo alla gente, anche tanti protagonisti dello sport italiano, che hanno da par loro scoperto gli immensi vantaggi assicurati dall'allenamento funzionale, anche per discipline diversissime l'una dall'altra.

"Road to RiminiWellness": allenamento e scoperta

Attraverso il percorso “Road to RiminiWellness”, Red Bull ha accompagnato atleti e appassionati in un percorso di preparazione, allenamento e scoperta, confermando il proprio ruolo nel supportare chi sceglie di mettersi alla prova e affrontare nuove sfide. Protagonisti del weekend sono stati atleti provenienti da discipline molto diverse tra loro, dal biathlon allo skeleton, fino al kitesurf, tra cui: Dorothea Wierer, Valentina Margaglio e Andrea Principi che hanno scelto di confrontarsi con nuove modalità di allenamento e preparazione fisica, condividendo con il pubblico il proprio approccio alla performance e al fitness. Un’occasione per raccontare come l’allenamento funzionale possa rappresentare un terreno comune tra sport differenti, favorendo lo scambio di esperienze, metodologie e competenze. Tra i protagonisti dell’evento anche Ida Mathilde, atleta Red Bull e campionessa Hyrox, che ha preso parte alla competizione classificandosi al primo posto nella propria fascia d’età e seconda nella categoria Single Pro Women, con il tempo di 1:04:19, confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina.

Da Wierer a Principi, atleti entusiasti

Dorothea Wierer, campionessa del mondo nel biathlon, ai margini dell’evento ha dichiarato: "È stato bellissimo vivere RiminiWellness insieme a così tante persone appassionate di sport e allenamento. Il workshop al Red Bull Fitness Truck è stato intenso, pieno di energia e con un pubblico super coinvolto: un’esperienza che porto a casa con entusiasmo".

Anche Valentina Margaglio, atleta della Nazionale italiana di skeleton, ha sottolineato il valore dell’esperienza: "Allenarsi davanti a un pubblico così carico dà una motivazione incredibile. A RiminiWellness abbiamo condiviso fatica, adrenalina e spirito di squadra in una sessione super intensa: grazie a tutti quelli che hanno partecipato e dato il massimo".

Per Andrea Principi, tra i più spettacolari interpreti internazionali del kitesurf Big Air: "RiminiWellness è stata pura energia. Tantissime persone, un’atmosfera incredibile e un workout davvero intenso al Red Bull Fitness Truck. È stato bello vedere così tanta gente uscire dalla propria comfort zone e divertirsi allenandosi insieme".

Il successo registrato a Rimini conferma la forza del progetto Red Bull Fitness Truck come piattaforma capace di unire community, allenamento e performance, accompagnando atleti e appassionati in un percorso che va oltre il singolo evento. Un progetto che continua a mettere le ali a chi sceglie di accettare nuove sfide sportive, creando un ponte naturale tra il mondo Red Bull e fenomeni in forte crescita come Hyrox, sempre più attrattivi per pubblico, atleti e media.