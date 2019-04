Ferrari, Mick Schumacher in pista per i test in Bahrain! FOTO

SAKHIR - Mick Schumacher al volante della SF90 può aiutare il popolo ferrarista a mandar giù la delusione per lo sfortunato Gran Premio del Bahrain, vinto dalle Mercedes quando sembrava tutto pronto per festeggiare il primo successo di Charles Leclerc, terzo al traguardo, mentre Sebastian Vettel ha chiuso al quinto posto. Oggi, però, è il grande giorno di Schumi jr, il figlio del sette volte campione del mondo Michael, che ha fatto il suo debutto alla guida della "rossa" nel primo giorno di test in Bahrain.

Il pilota tedesco della Ferrari Driver Academy (FDA), attualmente impegnato in Formula 2 con il team Prema, è sceso in pista poco prima delle 9 italiane. Domani, invece, sarà al volante della vettura del team Alfa Romeo Racing. (in collaborazione con Italpress)

