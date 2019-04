F1, Gp Vietnam: un test drive con Coulthard

HANOI - L'ex pilota di Formula 1, David Coulthard, scenderà in pista per un test drive sul circuito del Gp del Vietnam, parte del quale è ancora in costruzione, con il team Red Bull. «Penso che la cosa migliore di questo evento sia che risveglierà il potenziale del Vietnam. Saranno in grado di organizzare un circuito di F1 famoso come Montecarlo a Monaco, Silverstone in Inghilterra o Monza in Italia», ha detto Jean Todt, presidente della FIA, a proposito della gara prevista per il 2020.

LA PISTA - Il circuito sarà incentrato sullo stadio My Dinh della capitale e sarà uno dei pochi al mondo in grado di combinare sia la strada costruita appositamente che le strade cittadine. Quando il lavoro sarà completato, sarà caratterizzato da un circuito di 5,565 chilometri di 22 giri. Il Vietnam sarà solo il terzo paese del sud-est asiatico ad ospitare un gran premio, dopo la Malesia e Singapore, ed è la prima nuova gara annunciata sotto la proprietà di Liberty Media di questo sport. «È un'ulteriore dimostrazione della capacità del Vietnam, come una delle economie in più rapida crescita al mondo, ad ospitare eventi su scala globale e ad attrarre turismo nel Paese», ha detto Nguyen Duc Chung, presidente della città di Hanoi.

Le news sulla Formula 1