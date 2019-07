Hamilton trionfa a Silverstone: "Come se fosse la mia prima volta"

SILVERSTONE - "Magari un giorno pensi di poterti abituare a queste emozioni ma per me è come se fosse la prima volta". Tutta l'emozione di Lewis Hamilton dopo il trionfo al Gran Premio di Gran Bretagna. Ottantesima vittoria in carriera, giro veloce e successo di fronte al proprio pubblico: una domenica da urlo per il pilota campione del mondo che batte il compagno di squadra Valtteri Bottas, pole-man del sabato, e prende il largo nel Mondiale piloti: "Difficile riuscire a spiegare le mie emozioni di fronte a questo fantastico pubblico - ha commentato Hamilton - Mi manca il respiro, non riesco a dire quanto sono fiero di aver vinto qui".

© Getty Images

Recordman di Silverstone

Sei vittorie in carriera sul circuito britannico per Hamilton, ora divenuto recordman assoluto di Silverstone. Un traguardo importante ed emozionante: "Ho fatto tutto questo davanti al mio pubblico di casa, al mio team e alla mia famiglia - ha dichiarato il britannico - Non avrei mai potuto raggiungere un traguardo del genere senza questa gente, senza questo team. Sono davvero fiero di tutti i ragazzi che lavorano con me".