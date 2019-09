Alex Zanardi: "Sarebbe fantastico avere la F1 al Mugello"

SCARPERIA - "Sarebbe una cosa molto bella riuscire a portare la Formula 1 al Mugello. Sul fatto che il circuito sia in grado di ospitarne una gara, credo che non ci siano assolutamente dubbi". Così Alex Zanardi, presente ieri sulla pista toscana per preparare la gara del campionato italiano Gran Turismo Endurance del prossimo 6 ottobre, ha commentato la notizia su un possibile Gran Premio al Mugello nel 2025, anno della naturale scadenza contrattuale con Monza, come alternativa al circuito brianzolo per organizzare il Gp di F1 in Italia.

Pista meravigliosa

"È una pista meravigliosa - ha proseguito - che però per qualche ragione richiama molto pubblico solo quando vengono a girare le moto. Forse un passaggio importante della F1 su questa pista, ricorderebbe agli appassionati che questo nastro d'asfalto è meraviglioso anche sulle quattro ruote. per cui rilancerebbe anche l'attività delle categorie meno esposte dei vari campionati nazionali, portando tante persone a godersi una domenica di sport non solo quando corre la MotoGp".