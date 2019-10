Hamilton: "Se penso ai disastri ambientali vorrei ritirarmi"

ROMA - "Sinceramente mi viene voglia di mollare e chiudere tutto perché vedo che il mondo ormai è un disastro e alla gente non importa. Voglio prendermi un momento per rimettere a posto i miei pensieri da solo. Grazie a tutte quelle persone a cui il mondo interessa ancora". Così su Instagram il cinque volte campione del mondo di F1, Lewis Hamilton, che mostra al mondo il suo lato ambientalista.

Dieta vegana

Hamilton, ormai da tempo, ha deciso di mantenere un regime dietetico vegano, ossia privo di qualsiasi alimento di provenienza animale e quindi prosegue: "Mi rattrista vedere dove stia andando il mondo -aggiunge il 34enne inglese - L'estinzione della razza umana è sempre più probabile con lo sfruttamento delle risorse del pianeta. Il mondo è un disastro. I leader mondiali non sono ben istruiti o a loro non interessano le questioni ambientali. L'istruzione è la chiave e ci hanno insegnato che i prodotti animali erano buoni per noi, ma ci hanno mentito per centinaia di anni".