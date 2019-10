Hamilton sul ring: tira di boxe con Julio Chavez

CITTA' DEL MESSICO - Divertente antipasto del Gp del Messico di F1, con Lewis Hamilton pilota della Mercedes e leader del Mondiale, che prima del Gp è salito su un ring in un centro commerciale con l'ex campione del mondo di boxe, Julio Cesar Chavez, con cui ha incrociato, tra i sorrisi, i guantoni per qualche scambio amichevole. Hamilton e Chavez si sono allenati insieme ed hanno colto l'occasione per complimentarsi a vicenda per le loro rispettive carriere. Prima è stata la volta di Hamilton, che ha detto: "È un onore avere questa opportunità con una leggenda del pugilato". Il pugile messicano, a sua volta, ha risposto con entusiasmo all'idea di allenarsi con il cinque volte iridato di F1. L'incontro con i guantoni è stato l'ultimo atto di una serie di attività svolte da Hamilton con i più importanti atleti messicani.

Mexico City training with my @PUMA fam and the legend Julio César Chávez So honoured to step into the ring with you. I'm now ready to bring the fight this weekend. @Jcchavez115 @PUMAmexico pic.twitter.com/3bEbMQel4X — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 24, 2019

Mano "pesante"

Lewis, subito prima, ha effettuato alcuni esercizi a terra fianco a fianco di Rafael Marquez, ex difensore del Barcellona e del Verona ed ex capitano della nazionale messicana. "La boxe? È uno sport che ho praticato da bambino. Ero sul ring con una leggenda come Julio Cesar Chavez e mi ha detto che ho la mano pesante" ha poi commentato il pilota della Mercedes, che nel Gp del Messico potrebbe conquistare il suo sesto titolo mondiale.