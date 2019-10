Alonso: "Potrei tornare in F1 con le nuove regole"

ROMA - Fernando Alonso potrebbe tornare in Formula 1 dal 2021 se le nuove regole tecniche, che verranno annunciate a breve, saranno in grado di garantire un'elevata competitività spezzando il dominio di una sola scuderia registrato negli ultimi anni. Alonso, che si è ritirato nel 2018, è rimasto attivo nel mondo del motorsport: è ancora brand ambassador della McLaren, l'ultima scuderia con cui ha corso, e in più ha vinto due 24 Ore di Le Mans, ha corso una Indy 500 e nel 2020 proverà a vincere la Dakar. "Dopo la Dakar voglio tentare un'altra Indy - ha spiegato - ma poi studierò molto attentamente le nuove regole tecniche della F1".

Opzione concreta

L'obiettivo di Alonso è chiaro, tornare nel Circus per dire ancora la sua, se in effetti il nuovo corso - grazie soprattutto alla standardizzazione di alcuni componenti e a un budget cap - riuscisse ad allineare le performance di tutte le scuderie più o meno sullo stesso livello. "Quando saranno ufficializzate, se riterrò che davvero in F1 ci sarà la possibilità di vincere per tutti e non per un solo team, allora il mio ritorno sarebbe un'opzione concreta". Una buona parte del nuovo regolamento potrebbe essere svelata già questa settimana, pare addirittura domani, durante la conferenza stampa del Gran Premio degli Usa.