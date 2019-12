Toto Wolff: "Hamilton in Ferrari? Nessun problema per la Mercedes"

YAS MARINA - Toto Wolff commenta con freddo distacco le voci di un possibile approdo di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dalla stagione 2021 di Formula 1. Il team principal austriaco della Mercedes non si mostra particolarmente preoccupato dal rischio di poter perdere il sei volte campione del mondo: “Nessun problema, è giusto che tutti, compresi i piloti, esplorino le opportunità per la propria carriera e prendano le decisioni migliori per sè".

Le parole del team principal austriaco

Wolff sa cosa serve affinché ci siano più chance che il pilota britannico prosegua il matrimonio estremamente vincente con le Frecce d'Argento: “Noi possiamo solo fare in modo di offrirgli la macchina più veloce. E se succederà, sono convinto che andremo avanti insieme. Ma nella vita tutti hanno i loro obiettivi. Se ci lasceremo, sarò il primo ad augurargli buona fortuna”.